Макрон пообещал привлечь к ответственности зачинщиков беспорядков в Париже

Французский президент Эммануэль Макрон осудил беспорядки на первомайском шествии в Париже и пообещал привлечь их инициаторов к ответственности.

«Я со всей твёрдостью осуждаю насилие, которое имело сегодня место во время первомайского шествия. Всё будет сделано для того, чтобы инициаторы были вычислены и привлечены к ответственности за свои действия», — написал Макрон в Twitter.

Ранее сообщалось, что в Париже во время первомайского шествия произошли беспорядки, которые устроили неизвестные люди в масках и капюшонах.

Полиция задержала около 40 человек, четверо пострадали.