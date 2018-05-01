Макрон пообещал привлечь к ответственности зачинщиков беспорядков в Париже
«Я со всей твёрдостью осуждаю насилие, которое имело сегодня место во время первомайского шествия. Всё будет сделано для того, чтобы инициаторы были вычислены и привлечены к ответственности за свои действия», — написал Макрон в Twitter.
Ранее сообщалось, что в Париже во время первомайского шествия произошли беспорядки, которые устроили неизвестные люди в масках и капюшонах.
Полиция задержала около 40 человек, четверо пострадали.