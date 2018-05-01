В Париже 40 человек доставили в полицию после беспорядков на первомайском шествии

В Париже полицейские задержали 200 человек после беспорядков во время первомайского шествия, 40 из них доставлены в участки. Об этом заявил префект полиции Парижа Мишель Дельпюэш.

«40 из этих лиц в настоящее время направляются в полицейские участки для проведения процессуальных действий», — приводит его слова France Info.

По данным парижской полиции, в профсоюзном шествии в городе приняли участие 20 тыс. человек. Ещё 14,5 тыс. участвовали в отдельных мероприятиях, в том числе 1,2 тыс. лиц в капюшонах.

Ранее стало известно, что в Париже во время проведения шествия по случаю Первомая неизвестные лица в масках и капюшонах устроили беспорядки.