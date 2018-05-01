В Париже 40 человек доставили в полицию после беспорядков на первомайском шествии

Короткая ссылка
В Париже полицейские задержали 200 человек после беспорядков во время первомайского шествия, 40 из них доставлены в участки. Об этом заявил префект полиции Парижа Мишель Дельпюэш.
В Париже 40 человек доставили в полицию после беспорядков на первомайском шествии
  • Reuters

«40 из этих лиц в настоящее время направляются в полицейские участки для проведения процессуальных действий», — приводит его слова France Info.

По данным парижской полиции, в профсоюзном шествии в городе приняли участие 20 тыс. человек. Ещё 14,5 тыс. участвовали в отдельных мероприятиях, в том числе 1,2 тыс. лиц в капюшонах.

Ранее стало известно, что в Париже во время проведения шествия по случаю Первомая неизвестные лица в масках и капюшонах устроили беспорядки.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Европа
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных