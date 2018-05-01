В Париже 40 человек доставили в полицию после беспорядков на первомайском шествии
- Reuters
«40 из этих лиц в настоящее время направляются в полицейские участки для проведения процессуальных действий», — приводит его слова France Info.
По данным парижской полиции, в профсоюзном шествии в городе приняли участие 20 тыс. человек. Ещё 14,5 тыс. участвовали в отдельных мероприятиях, в том числе 1,2 тыс. лиц в капюшонах.
Ранее стало известно, что в Париже во время проведения шествия по случаю Первомая неизвестные лица в масках и капюшонах устроили беспорядки.