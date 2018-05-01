При беспорядках в Париже пострадали четыре человека
- Reuters
По его словам, в числе пострадавших один полицейский.
Как передаёт France Info, остальные пострадавшие — протестующие и случайно оказавшиеся в районе беспорядков люди.
Дельпюэш отметил, что у всех раненых диагностированы лёгкие повреждения.
Ранее сообщалось, что в Париже во время первомайского шествия произошли беспорядки, которые устроили неизвестные люди в масках и капюшонах.
О произошедшем был проинформирован президент Франции Эммануэль Макрон.