При беспорядках в Париже пострадали четыре человека

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В результате беспорядков во время первомайского шествия в Париже пострадали четыре человека. Об этом заявил префект полиции французской столицы Мишель Дельпюэш.
При беспорядках в Париже пострадали четыре человека
  • Reuters

По его словам, в числе пострадавших один полицейский.

Как передаёт France Info, остальные пострадавшие — протестующие и случайно оказавшиеся в районе беспорядков люди.

Дельпюэш отметил, что у всех раненых диагностированы лёгкие повреждения.

Ранее сообщалось, что в Париже во время первомайского шествия произошли беспорядки, которые устроили неизвестные люди в масках и капюшонах. 

О произошедшем был проинформирован президент Франции Эммануэль Макрон.

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