Роспотребнадзор предупредил о росте заболеваемости туляремией в Швейцарии

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Роспотребнадзор предупредил о росте числа заболевших туляремией в Швейцарии, соответствующее сообщение опубликовано на сайте ведомства.

«По данным эпидемиологов, показатели заболеваемости туляремией в Швейцарии в десять раз выше, чем в соседних с ней странах. В качестве основной профилактической меры планируется вести борьбу с клещами — главными переносчиками возбудителя туляремии от грызунов к человеку», — заявили в Роспотребнадзоре.

Там также призвали российских граждан «учитывать данную информацию при планировании поездок».

Ранее Роспотребнадзор призвал россиян защищаться от малярии при поездках в тропические страны.

Также  ФАН передавало, что в преддверии майских праздников и летнего сезона Роспотребнадзор предупредил о напряжённой ситуации с бешенством среди животных в ряде регионов.

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