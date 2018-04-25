Роспотребнадзор призвал россиян защищаться от малярии при поездках в тропические страны

Роспотребнадзор рекомендует россиянам, собирающимся в тропические страны, принимать специальные препараты от малярии за неделю до отъезда. Об этом говорится на сайте ведомства.

«За неделю до выезда в тропики следует начинать регулярный приём противомалярийного препарата, который обеспечит защиту организма», — отмечается в сообщении.

Как уточняется, наибольший уровень заболеваемости и смертности от малярии приходится на регионы Африки, расположенные южнее Сахары. Также имеется риск заражения малярией в Юго-Восточной Азии.

Ранее ФАН передавало, что в преддверии майских праздников и летнего сезона Роспотребнадзор предупредил о напряжённой ситуации с бешенством среди животных в ряде регионов.