Роспотребнадзор заявил о напряжённой ситуации с бешенством среди животных в ряде регионов

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В преддверии майских праздников и летнего сезона Роспотребнадзор предупредил о напряжённой ситуации с бешенством среди животных в ряде регионов, сообщает ФАН со ссылкой на сайт ведомства.

Как отметили в Роспотребнадзоре, в последние годы ситуация по бешенству среди животных продолжает оставаться напряжённой, отмечается тенденция к росту числа регионов, неблагополучных по данному заболеванию.

В ведомстве напомнили, что бешенство — летальное заболевание при развитии клинической картины. Из статистики следует, что с 2012 года в России зафиксировано 26 случаев со смертельным исходом, передаёт «Газета.Ru». Всего в связи с укусами животных к врачам обращаются ежегодно около 400 тыс. человек, из них в специфическом антирабическом лечении нуждаются примерно 250 тыс.

Роспотребнадзор советует покупать животных только в специализированных организациях при наличии ветеринарного освидетельствования, проводить вакцинацию питомцев против бешенства, а также не контактировать с бездомными животными и в случае укусов немедленно обращаться за медицинской помощью.

Ранее сообщалось, что в двух сёлах Томской области ввели карантин по бешенству из-за лис.

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