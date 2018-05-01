В США заявили об угрозе применения Ираном ядерного оружия

Короткая ссылка
Иранский режим показал, что способен применить ядерное оружие против соседних стран и других представителей международного сообщества, заявили в Белом доме.

«Соединенные Штаты знакомы с информацией, распространённой Израилем, и продолжают внимательно её изучать. Эта информация даёт новые и убедительные сведения об усилиях Ирана по разработке ядерного оружия... Иранский режим показал, что он будет использовать разрушительное оружие против своих соседей и других. У Ирана никогда не должно быть ядерного оружия», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее Белый дом обвинил Иран в наличии тайной программы по разработке ядерного оружия.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Иран скрыл архивы по ядерной программе. Позднее в Тегеране назвали заявление Нетаньяху «детским и смешным шоу».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
США
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных