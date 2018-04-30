В Париже полиция эвакуировала около 50 человек с территории университета

Во Франции полиция эвакуировала около 50 человек, блокировавших один из кампусов университета Париж III Новая Сорбонна. Об этом говорится в заявлении учебного заведения.

[Évacuation #Censier]

Cette nuit, à 4h30 du matin, les forces de l’ordre sont intervenues pour évacuer la cinquantaine d'occupant.e.s du bâtiment D qui bloquaient encore le campus Censier. ⬇️ — Sorbonne Nouvelle (@SorbonneParis3) 30 апреля 2018 г.

«В 4:30 утра (5:30 мск. — RT) силы правопорядка вмешались, чтобы эвакуировать 50 человек, оккупировавших кампус Censier», — отмечается в заявлении.

Как отмечается, в течение нескольких недель многие университеты во Франции заблокированы недовольными предстоящей реформой образования.

Власти страны заявляют, что большинство из блокирующих университеты — не студенты, а политические активисты.

Ранее французская полиция эвакуировала остров Мон-Сен-Мишель в связи с тем, что неизвестный угрожал сотрудникам правоохранительных органов. Как отмечается, после проверки остров был открыт для посещения.