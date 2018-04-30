В Париже полиция эвакуировала около 50 человек с территории университета

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Во Франции полиция эвакуировала около 50 человек, блокировавших один из кампусов университета Париж III Новая Сорбонна. Об этом говорится в заявлении учебного заведения.
В Париже полиция эвакуировала около 50 человек с территории университета
  • © Thomas SAMSON / AFP

«В 4:30 утра (5:30 мск. — RT) силы правопорядка вмешались, чтобы эвакуировать 50 человек, оккупировавших кампус Censier», — отмечается в заявлении.

Как отмечается, в течение нескольких недель многие университеты во Франции заблокированы недовольными предстоящей реформой образования.

Власти страны заявляют, что большинство из блокирующих университеты — не студенты, а политические активисты.

Ранее французская полиция эвакуировала остров Мон-Сен-Мишель в связи с тем, что неизвестный угрожал сотрудникам правоохранительных органов. Как отмечается, после проверки остров был открыт для посещения. 

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