СМИ: Во Франции задержали угрожавшего полицейским на острове Мон-Сен-Мишель мужчину

Полиция во Франции задержала и поместила под стражу мужчину, который угрожал полицейским на острове Мон-Сен-Мишель, в связи с чем доступ туда был блокирован на несколько часов.

Как сообщает AFP со ссылкой на источник, местонахождение 36-летнего мужчины удалось установить по сигналу с одной из бензоколонок, где он хвастался, что угрожал полицейским.

22 апреля полиция эвакуировала остров Мон-Сен-Мишель в связи с тем, что неизвестный угрожал сотрудникам правоохранительных органов.

После проверки остров был открыт для посещения.

По некоторым данным, подозреваемый поссорился с сотрудниками кафе и озвучил угрозы в адрес полиции.