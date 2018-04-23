СМИ: Во Франции задержали угрожавшего полицейским на острове Мон-Сен-Мишель мужчину

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Полиция во Франции задержала и поместила под стражу мужчину, который угрожал полицейским на острове Мон-Сен-Мишель, в связи с чем доступ туда был блокирован на несколько часов.
СМИ: Во Франции задержали угрожавшего полицейским на острове Мон-Сен-Мишель мужчину
  • © INSTAGRAM/ @ROMANKAGILLETTE/via REUTERS

Как сообщает AFP со ссылкой на источник, местонахождение 36-летнего мужчины удалось установить по сигналу с одной из бензоколонок, где он хвастался, что угрожал полицейским.

22 апреля полиция эвакуировала остров Мон-Сен-Мишель в связи с тем, что неизвестный угрожал сотрудникам правоохранительных органов.

После проверки остров был открыт для посещения. 

По некоторым данным, подозреваемый поссорился с сотрудниками кафе и озвучил угрозы в адрес полиции. 

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