СМИ: Во Франции задержали угрожавшего полицейским на острове Мон-Сен-Мишель мужчину
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Как сообщает AFP со ссылкой на источник, местонахождение 36-летнего мужчины удалось установить по сигналу с одной из бензоколонок, где он хвастался, что угрожал полицейским.
Mont-Saint-Michel : interpellation d'un homme soupçonné d'avoir proféré les menaces https://t.co/8jLy2FYJap#AFPpic.twitter.com/JvpyI5vG0h— Agence France-Presse (@afpfr) 23 апреля 2018 г.
22 апреля полиция эвакуировала остров Мон-Сен-Мишель в связи с тем, что неизвестный угрожал сотрудникам правоохранительных органов.
После проверки остров был открыт для посещения.
По некоторым данным, подозреваемый поссорился с сотрудниками кафе и озвучил угрозы в адрес полиции.