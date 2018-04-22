Во Франции после угроз неизвестного эвакуируют остров Мон-Сен-Мишель
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По данным местных властей, утром неизвестный мужчина заявил, что намерен напасть на полицию.
Отмечается, что угрозы мужчины были восприняты властями серьёзно.
«Он произнёс перед кафетерием совершенно конкретные угрозы в адрес полиции», — заявил местный префект Жан-Марк Сабате.
В настоящее время проверяется, не остался ли неизвестный на острове. Рассматривается версия, что подозреваемый покинул остров вместе с потоком туристов.
Для поисков мужчины также был задействован вертолёт.
23 марта вооружённый мужчина открыл огонь по сотрудникам спецназа в коммуне Каркасон, после чего захватил заложников.
В результате нападения, по последним данным, погибли три человека.