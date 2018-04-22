Остров Мон-Сен-Мишель во Франции снова открыли для туристов

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Остров Мон-Сен-Мишель во Франции открыли для туристов после проверки сообщения об угрозах неизвестного в адрес полиции. Об этом информирует AFP.
Остров Мон-Сен-Мишель во Франции снова открыли для туристов
  • Reuters

Как заявил префект департамента Манш Жан-Марк Сабате, остров открылся для посещения в 14:00 (15:00 мск).

По словам префекта, подозреваемый поссорился с сотрудниками кафе, после чего озвучил угрозы в адрес полиции. 

«Не было ни выстрелов, ни актов насилия», — приводит слова чиновника France Info.

Ранее стало известно, что на острове Мон-Сен-Мишель была проведена эвакуация из-за того, что неизвестный угрожал сотрудникам правоохранительных органов.

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