Остров Мон-Сен-Мишель во Франции снова открыли для туристов
- Reuters
Как заявил префект департамента Манш Жан-Марк Сабате, остров открылся для посещения в 14:00 (15:00 мск).
Le Mont-Saint-Michel va rouvrir au public à 14H00. "Le site est dégagé de tout risque pour une réouverture", a déclaré à l'AFP le préfet de la Manche. Le point ➡️ https://t.co/wCN0VAFBiM par @wa_faa & @GregoryDanel#AFPpic.twitter.com/9CHUbrRkSP— Agence France-Presse (@afpfr) 22 апреля 2018 г.
По словам префекта, подозреваемый поссорился с сотрудниками кафе, после чего озвучил угрозы в адрес полиции.
«Не было ни выстрелов, ни актов насилия», — приводит слова чиновника France Info.
Ранее стало известно, что на острове Мон-Сен-Мишель была проведена эвакуация из-за того, что неизвестный угрожал сотрудникам правоохранительных органов.