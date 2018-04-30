По меньшей мере четыре человека погибли в результате взрыва в Кабуле

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В результате взрыва в столице Афганистана погибли по меньшей мере четыре человека, ещё восемь получили травмы различной степени тяжести. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на представителя местных властей.

Отмечается, что инцидент произошёл в одном из кварталов в центре города.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают обстоятельства ЧП.

22 апреля стало известно, что в Кабуле произошёл взрыв, который устроил террорист-смертник. Жертвами инцидента стали 57 человек.

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