При взрыве в Кабуле погибли шесть человек

В результате взрыва около центра выдачи документов, удостоверяющих личность, в Кабуле погибли шесть человек, ещё 23 пострадали.

Reuters

Об этом сообщает TOLOnews со ссылкой на официальные данные. #Kabul - Spokesman for ministry of public health Wahid Majroh has confirmed 6 killed, 23 wounded in ID (Tazkira) Distribution Center this morning #Afghanistan — TOLOnews (@TOLOnews) 22 апреля 2018 г. Как заявили в местной полиции, взрывное устройство привёл в действие террорист-смертник. 21 марта при взрыве в Кабуле, который устроили террористы, погибли 26 человек, ещё 18 получили ранения.