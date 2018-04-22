При взрыве в Кабуле погибли шесть человек
- Reuters
Об этом сообщает TOLOnews со ссылкой на официальные данные.
#Kabul - Spokesman for ministry of public health Wahid Majroh has confirmed 6 killed, 23 wounded in ID (Tazkira) Distribution Center this morning #Afghanistan— TOLOnews (@TOLOnews) 22 апреля 2018 г.
Как заявили в местной полиции, взрывное устройство привёл в действие террорист-смертник.
21 марта при взрыве в Кабуле, который устроили террористы, погибли 26 человек, ещё 18 получили ранения.