При взрыве в Кабуле погибли шесть человек

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В результате взрыва около центра выдачи документов, удостоверяющих личность, в Кабуле погибли шесть человек, ещё 23 пострадали.
При взрыве в Кабуле погибли шесть человек
  • Reuters

Об этом сообщает TOLOnews со ссылкой на официальные данные.

Как заявили в местной полиции, взрывное устройство привёл в действие террорист-смертник.

21 марта при взрыве в Кабуле, который устроили террористы, погибли 26 человек, ещё 18 получили ранения. 

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