В Госдепе осудили нападение террористов в Кабуле

Короткая ссылка
В Государственном департаменте США выступили с осуждением атаки террористов в Кабуле.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

«От имени правительства США я решительно осуждаю сегодняшнее нападение смертника на центр регистрации избирателей в Кабуле, в результате чего погибли около 60 человек и получили ранения ещё 100», — отметил исполняющий обязанности госсекретаря Джон Салливан.

Он также выразил соболезнования семьям жертв нападения и отметил приверженность США и их союзников делу уничтожения террористической организации «Исламское государство»*.

Утром 22 апреля стало известно, что в Кабуле произошёл взрыв, который устроил террорист-смертник. По последним данным, в результате атаки погибли 57 человек.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Азия Внешняя политика
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных