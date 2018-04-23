В Госдепе осудили нападение террористов в Кабуле

В Государственном департаменте США выступили с осуждением атаки террористов в Кабуле.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

«От имени правительства США я решительно осуждаю сегодняшнее нападение смертника на центр регистрации избирателей в Кабуле, в результате чего погибли около 60 человек и получили ранения ещё 100», — отметил исполняющий обязанности госсекретаря Джон Салливан.

Он также выразил соболезнования семьям жертв нападения и отметил приверженность США и их союзников делу уничтожения террористической организации «Исламское государство»*.

Утром 22 апреля стало известно, что в Кабуле произошёл взрыв, который устроил террорист-смертник. По последним данным, в результате атаки погибли 57 человек.



* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.