Число погибших при взрыве в Кабуле увеличилось до 57

Число погибших в результате взрыва в столице Афганистана увеличилось до 57.

Об этом сообщает CBC.

Как отметил пресс-секретарь министерства здравоохранения Вахид Маджро, ещё 119 человек пострадали в результате нападения.

Ранее сообщалось о 48 погибших. Генсек НАТО Йенс Столтенберг осудил нападение в Кабуле.

Утром 22 апреля стало известно, что в Кабуле произошёл взрыв, который устроил террорист-смертник.