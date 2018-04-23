Число погибших при взрыве в Кабуле увеличилось до 57

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Число погибших в результате взрыва в столице Афганистана увеличилось до 57.

Об этом сообщает CBC.

Как отметил пресс-секретарь министерства здравоохранения Вахид Маджро, ещё 119 человек пострадали в результате нападения.

Ранее сообщалось о 48 погибших. Генсек НАТО Йенс Столтенберг осудил нападение в Кабуле. 

Утром 22 апреля стало известно, что в Кабуле произошёл взрыв, который устроил террорист-смертник.

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