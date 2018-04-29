Билл Гейтс пожертвует $12 млн на разработку новой вакцины от гриппа

Основатель IT-компании Microsoft Билл Гейтс намерен пожертвовать $12 млн на разработку универсальной вакцины от гриппа. Об этом сообщает The Hill.

«Сегодня мы запускаем проект Grand Challenge с бюджетом $12 млн в партнёрстве с Page family, чтобы ускорить разработку универсальной вакцины от гриппа... Цель заключается в том, чтобы побудить смелое мышление лучших учёных мира из целого ряда областей...», — заявил миллиардер.

Bill Gates donates $12 million to fund research for a universal flu vaccine https://t.co/syXBLxM6BDpic.twitter.com/T7GwbcLu9O — The Hill (@thehill) 28 апреля 2018 г.

Ранее ведущий научный сотрудник биологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Максим Скулачёв рассказал о разработке препарата, который замедляет старение.