Билл Гейтс пожертвует $12 млн на разработку новой вакцины от гриппа
«Сегодня мы запускаем проект Grand Challenge с бюджетом $12 млн в партнёрстве с Page family, чтобы ускорить разработку универсальной вакцины от гриппа... Цель заключается в том, чтобы побудить смелое мышление лучших учёных мира из целого ряда областей...», — заявил миллиардер.
Bill Gates donates $12 million to fund research for a universal flu vaccine https://t.co/syXBLxM6BDpic.twitter.com/T7GwbcLu9O— The Hill (@thehill) 28 апреля 2018 г.
Ранее ведущий научный сотрудник биологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Максим Скулачёв рассказал о разработке препарата, который замедляет старение.