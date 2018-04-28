В Госдепе заявили, что США призывают Европу ввести санкции против ракетной программы Ирана
«Мы призываем страны по всему миру ввести санкции в отношении лиц и организаций, связанных с ракетной программой Ирана, этот вопрос также занимал важное место в переговорах с европейскими партнёрами», — цитирует советника Reuters.
По его словам, Иран будет главной темой на переговорах госсекретаря США Майка Помпео с лидерами Саудовской Аравии и Израиля.
Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил о необходимости гарантировать, что Иран «даже близко» не подойдёт к созданию ядерного оружия.