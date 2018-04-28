Постпред России при ОЗХО рассказал о желании США уйти от ответственности за удары по Сирии

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Постоянный представитель России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Александр Шульгин заявил, что всё больше членов международной организации делают вывод о непристойном поведении США, Великобритании и Франции, пока эти три страны пытаются «уйти от ответственности за свои преступные деяния».

Об этом сообщает ТАСС.

По словам Шульгина, Соединённые Штаты со своими союзниками «не в состоянии привести сколько-нибудь серьёзные доводы» для опровержения показаний, данных свидетелями событий в сирийской Думе.

Он отметил, что в связи с этим США, Франция и Великобритания делают всё возможное, чтобы «уйти от ответственности за свои преступные деяния».

Ранее российская делегация провела в штаб-квартире ОЗХО брифинг с участием свидетелей инсценировки химической атаки в сирийской Думе 7 апреля.

Детали того дня вспоминали врачи местной больницы и семья мальчика Хасана Диаба, который был задействован в постановочном ролике «Белых касок». 

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