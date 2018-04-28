Постпред России при ОЗХО рассказал о желании США уйти от ответственности за удары по Сирии
Об этом сообщает ТАСС.
По словам Шульгина, Соединённые Штаты со своими союзниками «не в состоянии привести сколько-нибудь серьёзные доводы» для опровержения показаний, данных свидетелями событий в сирийской Думе.
Он отметил, что в связи с этим США, Франция и Великобритания делают всё возможное, чтобы «уйти от ответственности за свои преступные деяния».
Ранее российская делегация провела в штаб-квартире ОЗХО брифинг с участием свидетелей инсценировки химической атаки в сирийской Думе 7 апреля.
Детали того дня вспоминали врачи местной больницы и семья мальчика Хасана Диаба, который был задействован в постановочном ролике «Белых касок».