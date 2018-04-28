Россия, Турция и Иран требуют от ОЗХО расследований сообщений о химатаках в Сирии
Согласно тексту заявления, «министры решительно осудили применение химического оружия в Сирии».
Они потребовали от ОЗХО проводить своевременные и профессиональные расследования в полном соответствии с Конвенцией о запрещении химоружия.
Кроме того, Сергей Лавров, Мевлют Чавушоглу и Мохаммад Джавад Зариф приняли решение провести очередную Международную встречу высокого уровня по Сирии в Астане в мае 2018 года.
Ранее Россия, Иран и Турция призвали ООН и мировое сообщество помочь Сирии во благо её граждан.