Россия, Турция и Иран требуют от ОЗХО расследований сообщений о химатаках в Сирии

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Министры иностранных дел России, Турции и Ирана по итогам трёхсторонней встречи сделали совместное заявление в связи с событиями, происходящими в Сирии. Об этом говорится в документе на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Согласно тексту заявления, «министры решительно осудили применение химического оружия в Сирии».

Они потребовали от ОЗХО проводить своевременные и профессиональные расследования в полном соответствии с Конвенцией о запрещении химоружия.

Кроме того, Сергей Лавров, Мевлют Чавушоглу и Мохаммад Джавад Зариф приняли решение провести очередную Международную встречу высокого уровня по Сирии в Астане в мае 2018 года.

Ранее Россия, Иран и Турция призвали ООН и мировое сообщество помочь Сирии во благо её граждан.

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