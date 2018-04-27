Эксперт прокомментировал заявление постпреда России при ОЗХО о бойкоте Западом брифинга по Сирии

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в разговоре с RT прокомментировал заявление постоянного представителя России при ОЗХО Александра Шульгина о том, что западные коллеги бойкотировали брифинг по Сирии из-за уговоров США.

«Как только Россия достаточно уверенно начинает сообщать через мировые СМИ обо всём, что происходит на самом деле, Запад сразу категорически возражает и называет всё что ни попадя российской пропагандой. Присутствовать при этом они не могут и не хотят. Поэтому стремятся сделать так, чтобы у России не было доступа к СМИ и мировому читателю и зрителю, а российские доводы и доказательства не принимались во внимание. И это будет постоянно. Сначала фейковая картинка, потом освещение мировыми СМИ и обвинения в адрес России. А когда Россия покажет настоящую правду, от неё все начнут открещиваться», — объяснил эксперт.

Также на брифинге присутствовал сирийский мальчик Хасан Диаб, который был участником постановочного ролика в роли пострадавшего в результате «химической атаки» в городе Дума.

«Дело не столько во встрече с этим ребёнком, а скорее в том, что западные коллеги во главе с Соединёнными Штатами очень боятся предоставленной Россией надёжной и достоверной медиакартинки», — сказал Брутер.

Ранее Александр Шульгин заявил, что постпред США при ОЗХО «ложился костьми», чтобы западные партнёры не пришли на брифинг, организованный российской и сирийской делегациями, по ситуации в Думе.