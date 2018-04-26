Шульгин заявил, что постпред США при ОЗХО отговаривал партнёров идти на брифинг России

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Постпред США при ОЗХО «ложился костьми», чтобы партнёры не пришла на брифинг, организованный российской и сирийской делегациями, по ситуации в Думе. Об этом заявил постоянный представитель России при организации Александр Шульгин.
Шульгин заявил, что постпред США при ОЗХО отговаривал партнёров идти на брифинг России
  • Reuters
  • © Michael Kooren

«Откровенно скажу — западных партнеров на брифинге как таковых не было. Ни французов, ни американцев, ни англичан. Кроме того, они сделали все возможное, американский постпред здесь костьми ложился для того, чтобы отговорить других своих союзников от участия в этом брифинге», — цитирует РИА Новости дипломата.

По его словам, это связано с тем, что «они боятся посмотреть правде в глаза».

«Боятся видеть маленького Хасана, который разоблачит их ложь», — добавил дипломат.

18 апреля телеканал «Россия 24» показал интервью с мальчиком, который участвовал в видеосъёмках о «химатаке» в Думе.

По данным телеканала, 11-летнему Хасану нечего было есть, а за съёмки ему предложили еду.

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