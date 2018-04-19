Небензя: сюжет о мальчике из ролика о «химатаке» в Сирии покажут СБ ООН
«Мы уже имеем этот репортаж с субтитрами. Мы его распространим среди стран-членов (СБ ООН) журналистам, а на ближайшем заседании Совета Безопасности ещё найдём возможность, как его показать на экране», — цитирует дипломата ТАСС.
Ранее телеканал «Россия 24» показал интервью с мальчиком, который участвовал в видеосъёмках последствий «химатаки» в Думе. По данным телеканала, 11-летнему Хасану нечего было есть, а за съёмки ему предложили рис, финики и печенье.