СМИ: Нефтяные трейдеры избегают сделок с Ираном из-за заявлений Трампа

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Ряд трейдеров, занимающихся нефтью, отказываются от контрактов с Ираном из-за заявлений президента США Дональда Трампа по поводу санкций против Тегерана.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники в компаниях, торгующих нефтью на Ближнем Востоке.

Отмечается, что трейдеры не подписывают контракты на иранскую нефть и нефтепродукты со сроком действия после 12 мая. Ожидается, что именно в этот день Трамп примет окончательное решение по поводу ядерного соглашения с Ираном.

Трейдеры добавляют, что даже текущие их контракты содержат положения, которые позволяют им прекратить принимать грузы в случае повторного введения санкций, и они готовы воспользоваться данным пунктом соглашений, если ограничения будут утверждены.

Ранее министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что США выдвигают непомерные требования по ядерной сделке.

В начале апреля директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов в беседе с ФАН оценил положение Ирана на мировом рынке нефти и газа.

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