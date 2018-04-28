Эксперт прокомментировал переговоры Шойгу и Парли

Военный эксперт Борис Рожин в беседе с ФАН прокомментировал переговоры министра обороны России Сергея Шойгу со своим французской коллегой Флоранс Парли.

«Полноценного сближения в военных вопросах между Россией и Францией ожидать не приходится», — сказал Рожин.

По его словам, это не значит, что контакт по дипломатической линии невозможен, и данные переговоры свидетельствуют о том, что стороны ищут возможность диалога.

Кроме того, считает эксперт, посредством переговоров Москва может повлиять на позицию Парижа.

Ранее кандидат политических наук, американист Дмитрий Евстафьев в беседе с НСН оценил итоги встречи президента США Дональда Трампа с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном.