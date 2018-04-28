Шойгу обсудил с министром обороны Франции вопросы региональной и глобальной безопасности

Министр обороны России Сергей Шойгу провёл телефонный разговор с главой французского военного ведомства Флоранс Парли, сообщает Министерство обороны России.

«Обсуждены актуальные вопросы обеспечения региональной и глобальной безопасности», — говорится в сообщении.

Отмечается, что разговор состоялся по инициативе французской стороны.

23 апреля президенты Франции и России Эммануэль Макрон и Владимир Путин обсудили по телефону ситуацию в Сирии. В частности, французский лидер заявил коллеге, что удар США, Великобритании и Франции по Сирии проводился на законных основаниях.