Шойгу обсудил с министром обороны Франции вопросы региональной и глобальной безопасности
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«Обсуждены актуальные вопросы обеспечения региональной и глобальной безопасности», — говорится в сообщении.
Отмечается, что разговор состоялся по инициативе французской стороны.
23 апреля президенты Франции и России Эммануэль Макрон и Владимир Путин обсудили по телефону ситуацию в Сирии. В частности, французский лидер заявил коллеге, что удар США, Великобритании и Франции по Сирии проводился на законных основаниях.