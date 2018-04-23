Макрон заявил Путину о законности ударов США и союзников по Сирии

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Удар США, Великобритании и Франции по Сирии проводился на законных основаниях. Об этом французский лидер Эммануэль Макрон заявил в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным, сообщили в Елисейском дворце.
Макрон заявил Путину о законности ударов США и союзников по Сирии
  • © AFP; Sputnik/Alexei Nikolsky/Kremlin via REUTERS

«Президент республики переговорил сегодня утром по телефону с Владимиром Путиным, президентом России. Он (Макрон. — RT) напомнил о законных рамках операции, проведённой 14 апреля вместе с Соединёнными Штатами и Соединённым Королевством», — приводит ТАСС сообщение.

Как отмечается, Макрон настаивал на том, что целью Запада был срыв программы по производству и хранению химоружия.

Ранее в Кремле заявили, что Путин и Макрон обсудили ситуацию в Сирии. 

Как отмечалось, российский президент подчеркнул, что удар Запада по Сирии, который стал «грубейшим нарушением международного права», привёл к дополнительному осложнению сирийского урегулирования. 

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