Эксперт оценил итоги встречи Трампа с Меркель и Макроном

Кандидат политических наук, американист Дмитрий Евстафьев в беседе с НСН оценил итоги встречи президента США Дональда Трампа с канцлером Германии Ангелой Меркель и лидером Франции Эммануэлем Макроном.

«Сила Америки заключается в том, что именно Америка определяет санкционный мейнстрим для всего Запада», — сказал эксперт.

По его словам, Вашингтон для Запада — это управляющий центр, и ни одна западная страна не может оспорить решение США по санкциям.

Как считает Евстафьев, Меркель и Макрон приезжали в Соединённые Штаты в том числе для того, чтобы руководство страны выдало им «ярлык» на представление Вашингтона в Европе.

Ранее политолог Александр Асафов прокомментировал встречу Меркель с президентом США Дональдом Трампом, на которой в том числе обсуждались антироссийские санкции.