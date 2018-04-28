Политолог назвал сложными переговоры Меркель с Трампом по антироссийским санкциям

Политолог Александр Асафов прокомментировал RT встречу канцлера Германии Ангелы Меркель с президентом США Дональдом Трампом, на которой в том числе обсуждались антироссийские санкции.

«Немцам нужно решать висящий вопрос по санкциям в отношении России, поскольку они так или иначе ставят по удар немецкую экономику и компании. Данная встреча, думаю, оформляет сложный процесс договорённостей, но не решает его. Безусловно, это не единодушие, не сплошная антироссийская осуждающая позиция, которую стоит ожидать, например, в контексте обсуждений между Великобританией и США… Поскольку Меркель находится под давлением своих внутренних политических и бизнес-элит, то это, скорее, поиск компромисса, торг. Цель Германии — достичь соглашения и получить разрешение США на участие в проекте «Северный поток — 2», уступив в других направлениях», — пояснил он.

Асафов также добавил, что канцлер осознаёт последствия для страны и ЕС в целом, если она согласится на все условия американцев.

«Это нанесёт существенный ущерб немецкой экономике, поэтому у Меркель тоже есть свои точки, дальше которых она отступить не может. Полагаю, мы увидим широкие политические заявления, которые прозвучат единодушно, но по ключевым вопросам экономического характера будет достаточно сложная картина двусторонних соглашений. Американцы максимально рассчитывают получить преференции по своим целям, а Германия вынуждена защищаться», — подчеркнул политолог.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель во время совместной пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом заявила, что обе стороны оценивают эффект, который на Россию оказывают санкции.