Меркель заявила, что Германия и США оценивают эффект санкций на Россию

Короткая ссылка
Канцлер Германии Ангела Меркель во время совместной пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом заявила, что обе стороны оценивают эффект, который на Россию оказывают санкции.
Меркель заявила, что Германия и США оценивают эффект санкций на Россию
  • Reuters
  • © Brian Snyder

«Мы очень тесно работаем с представителями администрации и Министерством финансов США, чтобы обменяться мнениями по поводу того, какое действие они могут оказать», — сказала Меркель.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин в беседе с ФАН рассказал о перспективах встречи Меркель и Трампа.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных