Меркель заявила, что Германия и США оценивают эффект санкций на Россию
Канцлер Германии Ангела Меркель во время совместной пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом заявила, что обе стороны оценивают эффект, который на Россию оказывают санкции.
- Reuters
- © Brian Snyder
«Мы очень тесно работаем с представителями администрации и Министерством финансов США, чтобы обменяться мнениями по поводу того, какое действие они могут оказать», — сказала Меркель.
Ранее первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин в беседе с ФАН рассказал о перспективах встречи Меркель и Трампа.
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