В ОДВЗЯИ готовы оказать помощь в денуклеаризации Корейского полуострова
«В особенности он (Зербо) отметил договорённость Южной и Северной Кореи активно искать поддержку и сотрудничество международного сообщества в денуклиаризации Корейского полуострова. Здесь исполнительный секретарь выражает готовность ОДВЗЯИ оказать любую помощь», — сообщает пресс-служба организации.
Также отмечается, что Зербо назвал встречу северокорейского лидера Ким Чен Ына и президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина исторической.
Ранее стало известно, что по итогам саммита двух корейских лидеров была принята совместная декларация. В частности, Пхеньян и Сеул договорились о полной денуклеаризации Корейского полуострова.