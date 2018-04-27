В ОДВЗЯИ готовы оказать помощь в денуклеаризации Корейского полуострова

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Исполнительный секретарь подготовительной комиссии Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) Лассина Зербо заявил о готовности оказать любую помощь в денуклеаризации Корейского полуострова.

«В особенности он (Зербо) отметил договорённость Южной и Северной Кореи активно искать поддержку и сотрудничество международного сообщества в денуклиаризации Корейского полуострова. Здесь исполнительный секретарь выражает готовность ОДВЗЯИ оказать любую помощь», — сообщает пресс-служба организации.

Также отмечается, что Зербо назвал встречу северокорейского лидера Ким Чен Ына и президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина исторической.

Ранее стало известно, что по итогам саммита двух корейских лидеров была принята совместная декларация. В частности, Пхеньян и Сеул договорились о полной денуклеаризации Корейского полуострова.

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