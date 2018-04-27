Симоньян о докладе конгресса США: 243 страницы, но доказательств вмешательства России нет

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Главный редактор RT Маргарита Симоньян прокомментировала доклад спецкомитета по разведке палаты представителей конгресса США о предписываемом России вмешательстве в выборы.

«Американские разведчики выпустили очередной доклад о том, как мы взломали их выборы. Вот краткий пересказ 243-х страниц: 1. Доказательств вмешательства нет 2. Мы потратили $30 на два твита, и эти два твита порушили их демократию 3. Мы критиковали и Хиллари, и Трампа, но Хиллари чаще. А это ведь обидно. 4. Больше ничего интересного. Расходимся», — написала Симоньян в своём Twitter.

Ранее конгресс США опубликовал доклад, в котором представлены обвинения в адрес России во вмешательстве в выборы.

Подробнее — в материале RT.

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