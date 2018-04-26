Представители властей США осматривают территорию генконсульства России в Сиэтле
Представители американских властей в гражданской одежде передвигаются по территории генконсульства, заходят внутрь резиденции, передаёт РИА Новости.
Отмечается, что рядом со зданием припаркован автомобиль, за ним стоит ещё один.
Как подчёркивает агентство, присутствия сотрудников полиции у ворот не замечено.
25 апреля представители властей США вошли в здание резиденции генконсула России в Сиэтле.
В российском МИД назвали разбоем подобные действия.
Подробнее — в материале RT.