Представители властей США осматривают территорию генконсульства России в Сиэтле

Представители властей США осматривают территорию и резиденцию генконсульства России в Сиэтле.

Представители американских властей в гражданской одежде передвигаются по территории генконсульства, заходят внутрь резиденции, передаёт РИА Новости.

Отмечается, что рядом со зданием припаркован автомобиль, за ним стоит ещё один.

Как подчёркивает агентство, присутствия сотрудников полиции у ворот не замечено.

25 апреля представители властей США вошли в здание резиденции генконсула России в Сиэтле.

В российском МИД назвали разбоем подобные действия.

Подробнее — в материале RT.