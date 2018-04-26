Захарова назвала разбоем действия представителей США в генконсульстве России в Сиэтле
- РИА Новости
- © Валерий Мельников
«Ситуация абсолютно возмутительная, безобразная и беспрецедентная. Ничего подобного в истории двусторонних отношений не было. Конечно, это грубейшее нарушение со стороны США основополагающих международно-правовых норм», — сказала Захарова.
Она также подчеркнула, что Россия настаивает на возвращении всех шести объектов российской собственности, захваченных в США.
«Мы рассчитываем, что и мировое сообщество обратит внимание на фактический государственный разбой, до которого скатились американские власти», — добавила официальный представитель МИД.
Ранее в Госдепе США заявили, что представители ведомства проникли на территорию российского генконсульства в Сиэтле, чтобы убедиться, что «здание было освобождено».
RT ведёт прямую трансляцию брифинга.