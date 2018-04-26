Захарова назвала разбоем действия представителей США в генконсульстве России в Сиэтле

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе еженедельного брифинга прокомментировала действия властей США, вошедших на территорию генконсульства в Сиэтле.

«Ситуация абсолютно возмутительная, безобразная и беспрецедентная. Ничего подобного в истории двусторонних отношений не было. Конечно, это грубейшее нарушение со стороны США основополагающих международно-правовых норм», — сказала Захарова.

Она также подчеркнула, что Россия настаивает на возвращении всех шести объектов российской собственности, захваченных в США.

«Мы рассчитываем, что и мировое сообщество обратит внимание на фактический государственный разбой, до которого скатились американские власти», — добавила официальный представитель МИД.

Ранее в Госдепе США заявили, что представители ведомства проникли на территорию российского генконсульства в Сиэтле, чтобы убедиться, что «здание было освобождено».

RT ведёт прямую трансляцию брифинга.