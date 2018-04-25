Проникновение со взломом: в России назвали «рейдерским захватом» вторжение на территорию резиденции консула в Сиэтле

Представители властей США, проникнув в резиденцию российского консула в Сиэтле, осуществили «государственный рейдерский захват». Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. В посольстве РФ в Вашингтоне действия американской стороны назвали «недружественной акцией». В дипмиссии уточнили, что самовольно вошедшие на территорию — сотрудники Госдепартамента. Они «вскрыли замок и орудуют», подчеркнул заведующий консульским отделом Николай Пукалов. Как развивается ситуация вокруг дипломатической собственности РФ в Соединённых Штатах — в материале RT.

Представители властей Соединённых Штатов самовольно проникли на территорию резиденции российского генконсула в Сиэтле. Действия американской стороны в России назвали «рейдерским захватом».

«Спешите видеть: американские власти начали захват комплекса зданий российского генерального консульства в Сиэтле. Редкое зрелище — государственный рейдерский захват», — написала в Facebook официальный представитель МИД России Мария Захарова.

В посольстве РФ в Вашингтоне заявили, что взлом замков резиденции нарушает не только все дипломатические и консульские конвенции, но и законодательство самих Соединённых Штатов — ведь российская сторона не давала разрешения на подобные шаги.

«То, что мы сейчас наблюдаем, является грубейшим нарушением конвенции о дипломатических сношениях и конвенции о консульских сношениях​​​. Российская сторона не давала своё согласие на снятие дипломатического иммунитета с нашей собственности в Сиэтле и не разрешала проникновение американских государственных структур на нашу территорию», — цитирует РИА Новости заведующего консульским отделом посольства Николая Пукалова.

К тому же на здании продолжают находиться государственные символы России. «Флаг остаётся на флагштоке. (Идентифицирующая. — RT) табличка тоже остаётся на месте», — пояснил он.

По словам дипломата, самовольное вторжение осуществили сотрудники Госдепартамента. Он также отметил, что его коллеги будут тщательно отслеживать все действия, которые американские власти станут предпринимать в отношении резиденции, тем более что уже был соответствующий прецедент с российской дипломатической собственностью в Сан-Франциско, штат Калифорния.

«(Будем. — RT) пока отслеживать. Выводы и решения будут приниматься позже по результатам этой недружественной акции», — добавил Пукалов.

Контрольный обход

Между тем в Госдепе отказались считать действия своих сотрудников вторжением. Как написала в Twitter официальный представитель ведомства Хезер Науэрт, сотрудники Госдепартамента лишь хотели убедиться, что здание резиденции действительно освобождено.

Помимо этого назвала предпринятые шаги «ответом на возмутительное поведение России».

«Сегодня чиновники Госдепартамента прошлись по зданию в Сиэтле, чтобы подтвердить, что оно было освобождено. Мы будем обеспечивать и поддерживать его в соответствии с нашими обязанностями. Никакого «вторжения», просто твёрдый, законный ответ на продолжающееся возмутительное поведение России», — написала Науэрт.

Today, @StateDept officials walked through the property in Seattle to confirm it had been vacated. We will secure and maintain it in keeping with our responsibilities. No “invasion,” just a firm, lawful response to #Russia’s continuing, outrageous behavior. 2/2 — Heather Nauert (@statedeptspox) April 25, 2018

«Ключи забираем с собой»

Отметим, что российские дипломаты окончательно покинули резиденцию генконсула в Сиэтле во вторник, 24 апреля. При этом само учреждение прекратило работу ещё 2 апреля, как того требовали предписания Вашингтона. После этого в здании только проходили мероприятия по сбору вещей и документов, а также его подготовке к консервации.

«И свет, и газ отключили. Остаётся наш государственный флаг, поскольку это наша собственность. Это наша собственность, мы запираем её и ключи забираем с собой», — заявил тогда консул-советник Халит Айсин.

После закрытия, 24 апреля, все оставшиеся российские сотрудники направились в Вашингтон. Их распределят по представительствам в Хьюстоне, Вашингтоне и Нью-Йорке.

«Опасная» близость

Примечательно, что в качестве предлога для закрытия российских дипучреждений в Сиэтле американские власти назвали не только инцидент с отравлением экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери — а именно это объяснение своих действий использовали все страны, решившие выслать дипломатов РФ. Ещё одним основанием для этого Вашингтон счёл чрезмерную близость консульства к «одной из баз подводных лодок», а также заводу Boeing.

При этом в самой дипмиссии опасения американской стороны назвали чушью. По словам Халита Айсина, дипломатов мало интересовала пресловутая база. По поводу же Boeing он заявил, что его руководство само устраивало экскурсии для россиян по своей территории.

«Здесь никакой тайны нет. Существует определённая программа, почти как музей для публики, — посещение сборочного предприятия в Эверетте», — пояснял ранее консул-советник.

В тон ему 29 марта сделал заявление и генеральный консул Валерий Тимашов.

«Конечно, на этом фоне появляются самые разные вздорные обвинения, что мы тут чем-то неположенным занимаемся. Мы здесь занимаемся своими прямыми должностными обязанностями, то есть осуществляем консульское обслуживание российских граждан», — сказал он.

Ведь, подчеркнул он, обращений в дипучреждение очень много: в месяц его сотрудники осуществляли около 1,2 тыс. разных операций, среди которых выдача паспортов и справок, а также оформление гражданства.

Небоскрёб One Union Square в Сиэтле, в котором располагается генеральное консульство России

© Lindsey Wasson / Reuters

В поисках шпионов

Также интересен тот факт, что никто из работников генконсульства в Сиэтле не был обвинён в шпионаже и выслан из Соединённых Штатов. И это притом что Вашингтон утверждал, что избавляется лишь от «русских шпионов», общее количество которых — 60 человек: 48 дипломатов и 12 сотрудников постпредства России при ООН.

Несмотря на это, в Госдепартаменте в начале апреля заявили, что оставляют за Россией право заменить высланных дипсотрудников.

«В обычной практике, согласно уже имевшим место прецедентам, российское правительство имеет право запросить аккредитацию (для своих дипломатов. — RT) на вакантные позиции в дипмиссии. Любые обращения по аккредитациям новых дипсотрудников будут рассмотрены на индивидуальной основе», — приводит CNN слова представителя ведомства.

Он также уточнил, что в США рассчитывают на аналогичные действия Москвы в отношении американских дипломатов, которые были выдворены в ответ на действия США.