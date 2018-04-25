Захарова заявила о рейдерском захвате зданий российского генконсульства в Сиэтле

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала проникновение представителей американских властей в здание закрытой резиденции генерального консула России в Сиэтле.

РИА Новости

«Спешите видеть: американские власти начали захват комплекса зданий российского генерального консульства в Сиэтле. Редкое зрелище — государственный рейдерский захват», — написала Захарова на странице МИД в Facebook. Ранее стало известно, что представители США вошли в здание резиденции генконсула России в Сиэтле.