Представители США вошли в здание резиденции генконсула России в Сиэтле
Представители американских властей вошли в здание закрытой резиденции генерального консула в Сиэтле. Об этом информирует РИА Новости.
- Reuters
Отмечается, что после этого они включили свет.
Как заявил заведующий консульским отделом посольства России в Вашингтоне Николай Пукалов, действия американских властей являются недружественным шагом.
Ранее стало известно, что представители США пытаются проникнуть в закрытую резиденцию российского генконсула в Сиэтле.
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