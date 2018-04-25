Представители США вошли в здание резиденции генконсула России в Сиэтле

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Представители американских властей вошли в здание закрытой резиденции генерального консула в Сиэтле. Об этом информирует РИА Новости.
Представители США вошли в здание резиденции генконсула России в Сиэтле
  • Reuters

Отмечается, что после этого они включили свет. 

Как заявил заведующий консульским отделом посольства России в Вашингтоне Николай Пукалов, действия американских властей являются недружественным шагом.

Ранее стало известно, что представители США пытаются проникнуть в закрытую резиденцию российского генконсула в Сиэтле.

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