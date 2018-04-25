Представители США вошли в здание резиденции генконсула России в Сиэтле

Представители американских властей вошли в здание закрытой резиденции генерального консула в Сиэтле. Об этом информирует РИА Новости.

Reuters

Отмечается, что после этого они включили свет. Как заявил заведующий консульским отделом посольства России в Вашингтоне Николай Пукалов, действия американских властей являются недружественным шагом. Ранее стало известно, что представители США пытаются проникнуть в закрытую резиденцию российского генконсула в Сиэтле.