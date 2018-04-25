В посольстве России заявили о попытке представителей США проникнуть в резиденцию в Сиэтле

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Представители США пытаются проникнуть в закрытую резиденцию генерального консула России в Сиэтле, что является нарушением дипломатических и консульских конвенций.
В посольстве России заявили о попытке представителей США проникнуть в резиденцию в Сиэтле
  • Reuters

Об этом заявил заведующий консульским отделом посольства России в США Николай Пукалов. 

«Мы сейчас присутствуем при том, что американская сторона пытается в нарушение всех наших дипломатических и консульских конвенций, а также собственного законодательства, охраняющего право частной собственности, проникнуть на нашу территорию, о чём свидетельствует попытка взлома замка входной двери на территории (резиденции)», — приводит слова Пукалова ТАСС.

Ранее сообщалось, что представители властей США приехали к закрытой резиденции генконсула России в Сиэтле.

26 марта американские власти заявили о высылке 60 российских дипломатов и о закрытии генконсульства России в Сиэтле в знак солидарности с Великобританией по делу об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери.

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