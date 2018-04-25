Представители властей США приехали к закрытой резиденции генконсула России в Сиэтле

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Представители властей США приехали к закрытой резиденции генконсула России в Сиэтле.
Представители властей США приехали к закрытой резиденции генконсула России в Сиэтле

    Об этом сообщает РИА Новости.

    На трансляции Ruptly видно, как люди сумели открыть ворота и попасть на территорию генконсульства.

    Ранее российские дипломаты заявили, что будут наблюдать за резиденцией генконсула в Сиэтле после её закрытия.

    26 марта США объявили, что высылают 60 российских дипломатов в знак солидарности с Великобританией по делу об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери, а также закрывают генконсульство России в Сиэтле.

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