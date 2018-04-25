Представители властей США приехали к закрытой резиденции генконсула России в Сиэтле.

Об этом сообщает РИА Новости.

На трансляции Ruptly видно, как люди сумели открыть ворота и попасть на территорию генконсульства.

Ранее российские дипломаты заявили, что будут наблюдать за резиденцией генконсула в Сиэтле после её закрытия.

26 марта США объявили, что высылают 60 российских дипломатов в знак солидарности с Великобританией по делу об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери, а также закрывают генконсульство России в Сиэтле.