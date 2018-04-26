«В нарушение всех конвенций»: посол России в США назвал недружественными действия американских властей в Сиэтле

Действия американских властей, которые 25 апреля вошли на территорию российского генконсульства в Сиэтле, являются недружественными. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов. Он отметил, что проникновение произошло в годовщину встречи советских и американских солдат на Эльбе. Одновременно в американских СМИ появилась информация, что выдворенные российские дипломаты якобы «шпионили за перебежчиками». В посольстве РФ считают, что таким образом медиа пытаются отвлечь международное сообщество от противоправных действий. При этом в Госдепе проникновение американских сотрудников в здание российского генконсульства объяснили «ответными мерами» на политику властей РФ.

Действия властей США, которые вошли на территорию российского генконсульства в Сиэтле, являются недружественным шагом, считает посол России в США Анатолий Антонов.

25 апреля представители властей Соединённых Штатов самовольно проникли на территорию резиденции российского генконсула и вошли в здание. При этом Россия не давала согласия на снятие дипломатического иммунитета со своей собственности.

Антонов напомнил, что проникновение произошло в годовщину встречи советских и американских солдат на Эльбе.

«И вот сегодня этот прекрасный день омрачён американскими действиями, очень неконструктивными, очень недружественными, я бы сказал, антироссийскими. Сегодня американские власти срезали замок со здания, где проживал генеральный консул РФ в Сиэтле», — цитирует Антонова РИА Новости.

Он подчеркнул, что американцы вошли на территорию резиденции «в нарушение всех международных конвенций и договорённостей».

«Кроме печали и горести, этот шаг ничего не вызывает. Такое ощущение, что нас хотят приучить уже к тому, что через месяц, через два происходят такие недружественные действия со стороны США», — добавил он.

В посольстве РФ в Вашингтоне также назвали действия американских властей недружественными по отношению к России. В дипмиссии подчеркнули, что таким образом Вашингтон «отвлекает народы двух стран от решения серьёзнейших проблем безопасности двух государств».

«Разумеется, это дополнительный удар по и без того находящимся в кризисной ситуации российско-американским отношениям», — отметили в посольстве.

Новые тезисы

Проникновение на территорию генконсульства произошло на фоне публикаций в СМИ о выдворенных российских дипломатах, заметили в российской дипмиссии.

«Видимо, для того чтобы отвлечь международное общественное мнение от этих противоправных действий США, сегодня в американских средствах массовой информации вдруг развернулась истерия в отношении того, что якобы российские дипломаты, которые были выдворены из Соединённых Штатов Америки, занимались «охотой на бывших советских и российских предателей», — говорится в комментарии посольства.

Так, CNN опубликовал эксклюзивный материал, в котором утверждается, что среди высланных из США дипломатов были «шпионы», которые, по мнению американской разведки, отслеживали передвижения «российских перебежчиков и их семей», в том числе тем, кто получил новую личность. При этом утверждается, что сотрудники дипмиссий якобы готовились к нападению на эмигрантов из России, которых «Кремль обозначил как предателей или врагов».

«Причём эти тезисы беспардонно связываются с недавней трагедией в Великобритании, когда были отравлены два российских гражданина. Обращает на себя внимание, что если раньше проходил тезис о «высокой степени вероятности» вовлечённости Российской Федерации в данный инцидент, то сегодня даже эти слова забыты», — заметили в посольстве.

Антонов подчеркнул, что выдворенные из США дипломаты «отдавали все свои силы для укрепления российско-американских отношений».

«Что же это за шпионы? Это люди, которые отвечали за культурные связи между РФ и США. Это люди, которые занимались торгово-экономическим сотрудничеством, которые способствовали нашему взаимодействию в космосе. Ну и, наконец, это даже молодые ребята, дипломаты, которые работали в секретариате посла, отвечали за протокольную работу», — добавил посол.

При этом он выразил надежду на то, что Москва и Вашингтон смогут вернуться к нормальным отношениям. В частности, он рассказал, что на прошлой неделе провёл несколько встреч в Белом доме и Госдепартаменте США.

«Вышел с определённой долей надежды на лучшее, на то, что настанет время, когда нормализуются российско-американские отношения», — заключил Антонов.

Посол РФ в США Анатолий Антонов

РИА Новости

© Алексей Агарышев

Осмотр со взломом

Тем временем американские власти считают свои действия законными. Официальный представитель Госдепартамента США Хезер Науэрт заявила, что сотрудники внешнеполитического ведомства просто хотели убедиться, что здание освобождено.

«Сегодня официальные лица Госдепартамента вошли на территорию собственности в Сиэтле, чтобы подтвердить, что здание было освобождено. Мы будем обеспечивать и поддерживать его в соответствии с нашими обязанностями. Никакого «вторжения», просто жёсткая и законная реакция на продолжающееся возмутительное поведение России», — написала она в Twitter.

Today, @StateDept officials walked through the property in Seattle to confirm it had been vacated. We will secure and maintain it in keeping with our responsibilities. No “invasion,” just a firm, lawful response to #Russia’s continuing, outrageous behavior. 2/2 — Heather Nauert (@statedeptspox) April 25, 2018

Напомним, что в качестве предлога для закрытия российских дипучреждений в Сиэтле американские власти называли инцидент с отравлением экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, а также чрезмерную близость консульства к «одной из баз подводных лодок» и заводу Boeing. В российской дипмиссии назвали такие обвинения «вздорными».

«Мы здесь занимаемся своими прямыми должностными обязанностями, то есть осуществляем консульское обслуживание российских граждан», — отмечал генконсул Валерий Тимашов.