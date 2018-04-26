Антонов назвал недружественным шагом действия властей США в Сиэтле
«Этот прекрасный день омрачён американскими действиями, очень неконструктивными, очень недружественными, я бы сказал антироссийскими», — цитирует его РИА Новости.
По словам дипломата, «они зашли в нарушение всех международных конвенций, всех договорённостей».
«Кроме печали и горести этот шаг ничего не вызывает», — заключил Антонов.
Ранее в Госдепе США заявили, что представители ведомства проникли на территорию российского генконсульства в Сиэтле, чтобы убедиться, что «здание было освобождено».