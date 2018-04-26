Антонов назвал недружественным шагом действия властей США в Сиэтле

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Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов считает недружественным шагом действия властей США, вошедших на территорию генконсульства в Сиэтле.

«Этот прекрасный день омрачён американскими действиями, очень неконструктивными, очень недружественными, я бы сказал антироссийскими», — цитирует его РИА Новости.

По словам дипломата, «они зашли в нарушение всех международных конвенций, всех договорённостей».

«Кроме печали и горести этот шаг ничего не вызывает», — заключил Антонов.

Ранее в Госдепе США заявили, что представители ведомства проникли на территорию российского генконсульства в Сиэтле, чтобы убедиться, что «здание было освобождено».

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