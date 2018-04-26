Врач из сирийской Думы заявил об отсутствии у пациентов симптомов применения химоружия

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Никаких симптомов применения химического оружия у пациентов городской больницы в сирийской Думе не было. Об этом на пресс-конференции в Гааге рассказал сирийский врач-реаниматолог Халил аль-Джейш.

«Мы приехали сюда, чтобы информировать мир о том, что произошло в Думе, а не то, что было распространено через средства массовой информации, в том видео... Это не то, что произошло внутри», — сказал он.

Он отметил, что в день «химатаки» дежурил в отделении неотложной помощи и принимал больных.

«К нам стали поступать больные с признаками удушья — где-то около 15 случаев. Они надышались дымом и пылью, никаких других симптомов не было. Это произошло в результате бомбардировки близлежащих зданий», — добавил Аль-Джейш.

По его словам, это стало следствием попадания ракеты в здание.

«Люди там надышались дымом и пылью. Симптомы удушья были средние и лёгкие. Мы приняли все необходимые меры, дали кислородные маски согласно их симптомам», — добавил врач.

Он также рассказал, что потом пришёл «человек из «Белых касок» и стал кричать» о якобы применении химоружия.

«Стали появляться незнакомые люди, создавать атмосферу хаоса, поливать людей водой. Мы в это не поверили: как специалисты, мы видели, что нет никаких симптомов воздействия химического оружия на людей», — сообщил он.

9 апреля врачи больницы в Думе также опровергли данные о поступлении больных с признаками химического отравления. 

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