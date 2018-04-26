СМИ узнали о намерении Дерипаски сохранить контроль над РУСАЛом
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Отмечается, что Дерипаска собирается «сохранить за собой контроль над объединённой компанией «РУСАЛ», даже если алюминиевому гиганту придётся сражаться за выживание, столкнувшись с санкциями США».
По данным агентства, предприниматель рассчитывает, что правительства стран Европы помогут добиться смягчения санкций США.
Ранее в США заявили, что могут снять санкции с РУСАЛа, если Дерипаска откажется от контроля над компанией.
В Кремле, комментируя сложившуюся ситуацию, сравнили американские санкции против РУСАЛа с экономическим рейдерством.
Подробнее — в материале RT.