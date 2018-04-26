СМИ узнали о намерении Дерипаски сохранить контроль над РУСАЛом

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Бизнесмен Олег Дерипаска, который вместе с компанией «РУСАЛ» попал в санкционный список США, намерен сохранить контроль над компанией. Об этом информирует Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
СМИ узнали о намерении Дерипаски сохранить контроль над РУСАЛом
  • Reuters
  • © Ilya Naymushin

Отмечается,  что Дерипаска собирается «сохранить за собой контроль над объединённой компанией «РУСАЛ», даже если алюминиевому гиганту придётся сражаться за выживание, столкнувшись с санкциями США».

По данным агентства, предприниматель рассчитывает, что правительства стран Европы помогут добиться смягчения санкций США.

Ранее в США заявили, что могут снять санкции с РУСАЛа, если Дерипаска откажется от контроля над компанией.

В Кремле, комментируя сложившуюся ситуацию, сравнили американские санкции против РУСАЛа с экономическим рейдерством.

Подробнее — в материале RT.

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