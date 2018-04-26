В Пентагоне отреагировали на показанные в Москве обломки выпущенных по Сирии «Томагавков»

Короткая ссылка
Представитель Министерства обороны США Эрик Паон прокомментировал показанные Генштабом ВС России на брифинге в Москве обломки крылатых ракет, которые были выпущены по Сирии силами коалиции.

В интервью CNBC Паон назвал это «очередным примером российской дезинформационной кампании».

«Эти заявления… относительно наших целей (целей коалиции во главе с США в Сирии — RT) абсурдны… По «Томагавкам» мы не видим никаких доказательств, кроме заявлений, сделанных в российских государственных СМИ, которые утверждают, что это правда», — сказал Паон, добавив, что считает эти заявления пропагандой, призванной отвлечь от «убийств невинных граждан» сирийским режимом.

Накануне начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС России Сергей Рудской на брифинге в Москве заявил, что из более чем 100 ракет, выпущенных 14 апреля коалицией во главе с США по Сирии, своей цели достигли менее трёх десятков.

Представители ведомства продемонстрировали журналистам обломки крылатых ракет, обнаруженные после атаки.

В Генштабе отметили, что специалисты легко могут идентифицировать эти фрагменты.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ситуация в Сирии
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных