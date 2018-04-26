В Пентагоне отреагировали на показанные в Москве обломки выпущенных по Сирии «Томагавков»

Представитель Министерства обороны США Эрик Паон прокомментировал показанные Генштабом ВС России на брифинге в Москве обломки крылатых ракет, которые были выпущены по Сирии силами коалиции.

В интервью CNBC Паон назвал это «очередным примером российской дезинформационной кампании».

«Эти заявления… относительно наших целей (целей коалиции во главе с США в Сирии — RT) абсурдны… По «Томагавкам» мы не видим никаких доказательств, кроме заявлений, сделанных в российских государственных СМИ, которые утверждают, что это правда», — сказал Паон, добавив, что считает эти заявления пропагандой, призванной отвлечь от «убийств невинных граждан» сирийским режимом.

Накануне начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС России Сергей Рудской на брифинге в Москве заявил, что из более чем 100 ракет, выпущенных 14 апреля коалицией во главе с США по Сирии, своей цели достигли менее трёх десятков.

Представители ведомства продемонстрировали журналистам обломки крылатых ракет, обнаруженные после атаки.

В Генштабе отметили, что специалисты легко могут идентифицировать эти фрагменты.