Генштаб продемонстрировал обломки выпущенных по Сирии крылатых ракет

Генштаб ВС России показал обломки крылатых ракет, которые были выпущены по Сирии силами коалиции.

«На выставке представлены элементы крылатых ракет морского базирования производства США «Томагавк» и крылатые ракеты воздушного базирования производства Англии и Франции SCALP и Storm Shadow», — цитирует РИА Новости специалиста в области противовоздушной обороны Сергея Безногих.

Он отметил, что показаны части как самих ракет, так и их двигательных установок.

Ранее начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС России генерал-полковник Сергей Рудской в ходе брифинга заявил, что в Москву были доставлены крылатая ракета «Томагавк» и авиационная высокоточная ракета.