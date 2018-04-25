Генштаб продемонстрировал обломки выпущенных по Сирии крылатых ракет

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Генштаб ВС России показал обломки крылатых ракет, которые были выпущены по Сирии силами коалиции.
Генштаб продемонстрировал обломки выпущенных по Сирии крылатых ракет
  • © Игорь Ермаченков / РИА Новости

«На выставке представлены элементы крылатых ракет морского базирования производства США «Томагавк» и крылатые ракеты воздушного базирования производства Англии и Франции SCALP и Storm Shadow», — цитирует РИА Новости специалиста в области противовоздушной обороны Сергея Безногих.

Он отметил, что показаны части как самих ракет, так и их двигательных установок.

Ранее начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС России генерал-полковник Сергей Рудской в ходе брифинга заявил, что в Москву были доставлены крылатая ракета «Томагавк» и авиационная высокоточная ракета.

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