Генштаб: только 22 из заявленных США и союзниками 105 ракет поразили объекты в Сирии
- AFP
«Генеральным штабом Вооружённых сил Российской Федерации проведён детальный анализ результатов ударов. Собранные фрагменты ракет, изучение воронок от разрывов и характер разрушений объектов позволяют сделать вывод, что из 105 заявленных попаданий в районе целей зафиксировано не более 22», — заявил в ходе брифинга Рудской.
Ранее в Генштабе заявили, что удары западной коалиции не смогли помешать мирному процессу в Сирии.
14 апреля США, Великобритания и Франция выпустили более 100 ракет по Сирии.