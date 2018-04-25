В Генштабе заявили, что удары западной коалиции не смогли помешать мирному процессу в Сирии
- Reuters
«Удары западной коалиции не смогли помешать идущему мирному процессу в Сирийской Арабской Республике. Недавно освобождённая от боевиков Восточная Гута возвращается к мирной жизни», — цитирует РИА Новости Рудского.
По его словам, часть ракет, которые были выпущены коалицией по Сирии, не достигли целей, видимо, из-за поломок.
«Часть ракет не достигла объектов поражения, по всей видимости, из-за технических неполадок, создав угрозу разрушения гражданских объектов и гибели мирных жителей», — добавил Рудской.
Кроме того, он уточнил, что, согласно данным разведки, системами «Панцирь», «Оса», «Стрела-10», «Бук», «Квадрат» и С-125 было уничтожено 46 крылатых ракет при ударе США и союзников по Сирии.
14 апреля США, Великобритания и Франция выпустили более 100 ракет по Сирии.