Мужчину с оружием задержали в иранском представительстве в Вашингтоне

Мужчина с оружием задержан в представительстве Ирана, расположенном в Вашингтоне. Об этом сообщили в Секретной службе США, занимающаяся охраной дипломатических объектов.

BREAKING: Secret Service statement regarding the incident at 23rd street and N street NW, Washington D.C. pic.twitter.com/VMCLoUSUuy — U.S. Secret Service (@SecretService) 25 апреля 2018 г.

«Первоначально сообщалось о выстрелах. Персонал Секретной службы перекрыл территорию и установил, что стрельбы не было. Тем не менее, был арестован за нападение человек с оружием. Его доставили в столичную полицию», — отмечается в заявлении Секретной службы США.

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее стало известно, что в США перекрыты входы в Белый дом из-за автомобиля, который врезался в заграждение. За рулём находилась женщина, которая, по данным СМИ, страдает психическим заболеванием. Она была задержана.