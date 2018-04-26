Мужчину с оружием задержали в иранском представительстве в Вашингтоне
BREAKING: Secret Service statement regarding the incident at 23rd street and N street NW, Washington D.C. pic.twitter.com/VMCLoUSUuy— U.S. Secret Service (@SecretService) 25 апреля 2018 г.
«Первоначально сообщалось о выстрелах. Персонал Секретной службы перекрыл территорию и установил, что стрельбы не было. Тем не менее, был арестован за нападение человек с оружием. Его доставили в столичную полицию», — отмечается в заявлении Секретной службы США.
В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.
Ранее стало известно, что в США перекрыты входы в Белый дом из-за автомобиля, который врезался в заграждение. За рулём находилась женщина, которая, по данным СМИ, страдает психическим заболеванием. Она была задержана.