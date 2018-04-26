Мужчину с оружием задержали в иранском представительстве в Вашингтоне

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Мужчина с оружием задержан в представительстве Ирана, расположенном в Вашингтоне. Об этом сообщили в Секретной службе США, занимающаяся охраной дипломатических объектов.

«Первоначально сообщалось о выстрелах. Персонал Секретной службы перекрыл территорию и установил, что стрельбы не было. Тем не менее, был арестован за нападение человек с оружием. Его доставили в столичную полицию», — отмечается в заявлении Секретной службы США.

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее стало известно, что в США перекрыты входы в Белый дом из-за автомобиля, который врезался в заграждение. За рулём находилась женщина, которая, по данным СМИ, страдает психическим заболеванием. Она была задержана.

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