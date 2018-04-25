Страны G7 назвали неприемлемыми действия России в Сирии и на Украине

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Страны «Большой семёрки» (G7) заявили, что считают «неприемлемыми» действия России в Сирии, на Украине и в соседних государствах. Об этом говорится в совместном заявлении глав МИД и министров безопасности стран G7.

«Главы МИД G7 обсудили общую обеспокоенность по вопросам мира и безопасности, включая Сирию, Украину и КНДР. Затрагивая общие вызовы международному порядку, министры подняли тему российского дестабилизирующего поведения, включая неприемлемые действия России в Сирии, на Украине и в других соседних государствах», — отмечается в заявлении.

Ранее страны G7 заявили о возможности ужесточения санкций против России из-за ситуации на Украине.

Ведущий научный сотрудник Института общественных наук РАНХиГС Сергей Беспалов в беседе с изданием «ПолитЭксперт» оценил заявление «Большой семёрки» (G7) о возможном ужесточении антироссийских санкций.

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