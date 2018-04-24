Посольство России заявило об отсутствии новых сведений о расследовании дела Скрипалей

Посольство России в Лондоне не имеет новых сведений о ходе расследования дела об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери.

«К сожалению, никакими новыми данными мы не располагаем», — говорится в сообщении на сайте посольства.

Отмечается, что российская сторона всё ещё не получила достоверных сведений о местонахождении и состоянии здоровья Скрипалей.

Ранее в посольстве России в Лондоне заявили, что просят власти Великобритании объяснить, делится ли страна информацией из дела об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии с частными лицами.