Посольство России заявило об отсутствии новых сведений о расследовании дела Скрипалей

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Посольство России в Лондоне не имеет новых сведений о ходе расследования дела об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери.
Посольство России заявило об отсутствии новых сведений о расследовании дела Скрипалей
  • Reuters

«К сожалению, никакими новыми данными мы не располагаем», — говорится в сообщении на сайте посольства.

Отмечается, что российская сторона всё ещё не получила достоверных сведений о местонахождении и состоянии здоровья Скрипалей.

Ранее в посольстве России в Лондоне заявили, что просят власти Великобритании объяснить, делится ли страна информацией из дела об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии с частными лицами.

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