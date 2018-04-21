В посольстве России отреагировали на то, что Британия может делиться данными из дела Скрипаля

В посольстве России в Лондоне просят власти Великобритании объяснить, делится ли страна информацией из дела об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии с частными лицами.

Об этом сообщает пресс-служба российской дипмиссии.

«Как мы вчера узнали из публикаций Би-би-си, бывший советский учёный Владимир Углёв (который утверждает, что он является создателем нервно-паралитического вещества из дела Скрипаля. — RT)... заявил о своей уверенности в том, что Скрипалей отравили веществом А-234. Он пришёл к такому выводу «на основании направленных ему недавно спектральных данных», — говорится в сообщении.

В посольстве назвали подобное заявление «необычным», так как это означает, что частному лицу был предоставлен доступ к информации, которую российская сторона уже долгое время не может получить.

В дипмиссии также отметили, что ранее ещё один человек выступал с подобными заявлениями.

«Бывший командир полка химзащиты британских вооружённых сил Хэмиш де Бреттон-Гордон выступал с публичными комментариями с опорой на некие «разведданные», к которым ему был обеспечен доступ», — уточнили в посольстве.

По информации пресс-службы посольства, подобную информацию невозможно проверить.

«Разумеется, упомянутые высказывания невозможно проверить. В то же время выглядит это так, как будто британская сторона делится весьма конфиденциальной информацией с частными лицами. Это является очередным нарушением правил ОЗХО», — отметили в дипмиссии.

В связи с произошедшим Россия потребовала от МИД Великобритании «подтвердить или опровергнуть факт передачи частным лицам информации о расследовании дела Скрипалей» и предоставить доступ к документам, на которые ссылаются Углёв и де Бреттон-Гордон.